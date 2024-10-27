О пользе потребления овощей и фруктов

В поддержку Недели популяризации потребления овощей и фруктов врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказали пациентам о правильном питании и ответили на вопросы.

«Согласно последним рекомендациям ВОЗ, необходимо потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Оптимальное количество зависит от ряда факторов, включая возраст, пол и уровень физической активности человека. Ешьте фрукты и овощи и хорошее самочувствие, бодрость и внешняя красота вам обеспечены!» - комментирует врач-терапевт Наталья Трофименко.

Овощи и фрукты занимают важное место в рационе. Они являются ценным источником витаминов, углеводов, полезных пищевых волокон, органических кислот и минеральных веществ. Овощи и фрукты должны быть основой рациона человека для обеспечения нормального функционирования организма.

Фрукты являются полезной альтернативой сладостям. Во фруктах не много сахара, но есть вода, минералы и клетчатка, которая тормозит его всасывание.

Потребление овощей и фруктов в количестве приносит колоссальную пользу: способствует росту и развитию детей, увеличивает продолжительность жизни, способствует сохранению психического здоровья, обеспечивает здоровье сердца, снижает риск онкологических заболеваний, снижает риск ожирения, снижает риск диабета, улучшает состояние кишечника, улучшает иммунитет.

Совет медицинских работников НГКБ № 1: употребляйте этой осенью как можно больше фруктов и включайте овощи в каждый приём пищи. Например, делайте овощные гарниры, готовьте салаты и основные блюда из овощей, но откажитесь от солёных и маринованных овощей, так как в них много соли, сахара и уксуса.

Пресс-служба НГКБ №1 (фото).