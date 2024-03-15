"О преждевременном гашениии транспортного ВСД "

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

В адрес предприятия ИП Лияскиной Н.С. поступила подконтрольная продукция (готовые мясные продукты) по транспортному ветеринарному сопроводительному документу (далее-ВСД) от 18.02.2024 время оформления в 13:17. Далее уполномоченное лицо Лияскина Н.С., при получении подконтрольного товара, произвела преждевременное гашение транспортного ВСД в 13:18. 18.02.2024.

Таким образом, доставка транспортной партии подконтрольного товара произведена за короткий промежуток времени (1 минута), что невозможно осуществить из г. Новокузнецк в г. Полысаево.

В результате действий уполномоченного лица, допущена критическая ошибка «Перемещение продукции между хозсубъектами за нелогичный период времени».

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии, а уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение посредством ФГИС ВетИС «Паспорт».