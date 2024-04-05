О важном показателе качества зерна

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Важный показатель для определения качества и класса пшеницы – число падения. Оно отображает активность фермента альфа-амилазы, которая играет ключевую роль в процессе прорастания зерна.

Альфа-амилаза – это фермент, который отвечает за расщепление крахмала, некоторых других углеводов и превращение их в простые для усвоения вещества-сахариды. Во время прорастания зерна альфа-амилаза активируется и начинает высвобождать сахара из запасов крахмала, обеспечивая энергию для роста зародыша.

Число падения позволяет определить потерю зерна, которая происходит во время созревания, сбора урожая и его обработки. Одним из основных факторов, влияющих на потерю зерна в пшенице, являются погодные условия: сильные дожди, ветры, засуха, высокая влажность. Кроме того, неблагоприятные условия перевозки и хранения, недостаточное или неправильное использование сушильных систем, отсутствие контроля качества могут привести к его повреждению и потере полезных свойств.

Для улучшения результатов числа падения сельхозпроизводителям необходимо принимать определенные меры. Важным аспектом является обеспечение правильного хранения зерна: использование сушильных систем для снижения влажности, применение соответствующих методов борьбы с насекомыми, хранение в герметизированных помещениях. Не следует допускать смешивание зерна разных классов. Всего лишь 5% пшеницы с малым числом падения ухудшает показатели всей партии. Регулярные проверки и контроль качества состояния зерна помогут вовремя выявить причины, повлиявшие на снижение качеств продукции, и предотвратить потери.

Число падения – это контролируемый показатель, который необходим для поставщиков зерна, так как знание результатов дает отличное представление о качестве зерновой продукции.

Данный показатель регулируется ГОСТ 27676-88 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения.

Согласно ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» норма пшеницы 1 и 2 класса составляет не менее 200 с, 3 класса – не менее 150 с, 4 класс – не менее 80 с, 5 класса – не ограничивается. К первым двум классам относят сильную пшеницу, которую можно не только самостоятельно использовать в хлебопечении, но и в целях улучшения пшеницы более низкого качества. Пшеница 3 класса относится к ценной, так как ее можно самостоятельно использовать в хлебопечении, и она не требует улучшения. К 4 классу относится пшеница, которая требует улучшения за счет сильной, и только после этого ее можно использовать в хлебопечении. Пшеница 5 класса считается фуражной.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А. Телефоны для справок – (3902) 24-44-85, (3842) 34-99-15, (39422) 5-64-02.