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О важности поддержания иммунитета говорили новокузнецкие медики

В Неделю укрепления иммунитета врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова провели в женских консультациях занятия.

Говорили о важности укрепления иммунитета. Ведь когда женщина ждет ребенка, ее организм испытывает двойную нагрузку, происходит целый ряд физиологических изменений, многие системы начинают работать с большей интенсивностью, чтобы обеспечить полноценное развитие плода. В этот период будущая мама становится более уязвимой для инфекционных заболеваний, поэтому особое внимание следует уделить профилактике.

Заведующая женской консультацией №1 НГКБ №1 Юлия Игнатьева рассказала, чтобы поддержать организм и снизить риск заражения, нужно правильно питаться, получать все необходимые витамины и минералы. Это поможет укрепить иммунитет. Рацион должен быть сбалансированным, с большим количеством овощей и фруктов. 

Кроме того, женщине необходимо поддерживать физическую активность. Но, прежде чем, приступить к занятиям, обязательно нужно проконсультируйтесь с акушером-гинекологом.

«Одна из моих рекомендаций – беременная женщина должна соблюдать режим дня, стараться есть в одно и то же время – это помогает хорошему пищеварению, усвоению еды и метаболизму и в целом улучшает самочувствие, - говорит заведующая женской консультацией. – Не стоит ей пренебрегать и соблюдать санитарно-гигиенические правила: регулярно мыть руки (если нет возможности помыть их с мылом, то использовать антисептические средства), не касаться лица и глаз руками в течение дня, избегать мест, где собирается много народу, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заражения, соблюдать масочный режим, при чиханье и кашле прикрывать нос и рот платком или салфеткой, потом мыть руки».

Также в беседе с пациентками Юлия Олеговна Игнатьева отметила необходимость регулярного проветривания помещения, в котором находится будущая мама.

И сейчас, ранней весной медицинский работник рекомендовала женщинам одеваться по погоде, чтобы не мерзнуть, но и не перегреваться.

 Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/03/2025
Здоровье
Новокузнецк

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