В октябре 2023 специалисты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу приняли участие, в надзорном мероприятии, проводимом УЭБ и ПК ГУ МВД в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий»". При осмотре земельного участка территории комплекса занятого содержанием крупного рогатого скота (КРС) установлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ, а именно выявлены многочисленные биологические отходы, скелетированные остатки от КРС (кости, головы, позвонки, ребра и т.д., засохшие остатки шкур, трупы телят), по периметру предприятия частично отсутствует ограждение, навоз складируется в кучи за помещениями для содержания животных, отдельно выделенная площадка для сбора и хранения навоза отсутствует.

По результатам, проверки юридическое лицо ООО "Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 10.8 и ч 1 ст.10.6 КоАП РФ, наложен штраф, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.