О выявлении в Кузбассе несанкционированной свалки отходов строительства и ремонта автодорог

В конце марта текущего года в Кузбассе, в ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом — выездного обследования, должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено размещение несанкционированной свалки отходов строительства и ремонта автодорог, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Несанкционированная свалка отходов строительства и ремонта автодорог (бурты и насыпи, состоящие из породы, щебня, асфальтовой крошки, лома асфальта IV класса опасности) расположена на землях сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 42:10:0401007, по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, Каменно-Ключевское сельское поселение на площади не менее 884 кв. м.

Правом на распоряжение нарушенными землями сельскохозяйственного назначения обладает Прокопьевский муниципальный округ.

По итогам проведения контрольно-надзорного мероприятия Главе Прокопьевского муниципального округа направлено письмо о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

Ситуация находится на контроле Управления.