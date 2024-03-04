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Об использовании животных и птицы для производства фотопродукции в торговых центрах города.

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в последнее время поступают массовые обращения от жителей, а также гостей г. Кемерово о жестоком обращении с животными при предоставлении фотоуслуг в торговых центрах. Чаще всего владельцы такого сомнительного бизнеса используют редких, экзотических животных и птиц, что привлекает не только взрослых, но, особенно, детей, которые хотят погладить и пообщаться с красивыми и редкими животными.

         Управление считает необходимым разъяснить, что все животные и птицы должны быть обследованы на ряд заболеваний, которые опасны не только для животных, но и для человека, таких как орнитоз (переносчиками являются птицы), сальмонеллез, бешенство, различные виды гельминтозов и другие. Любой гражданин вправе затребовать у владельца документы, подтверждающие, что животные и птица обследована. Животные должны быть осмотрены ветеринарным врачом и иметь ветеринарные паспорта с указанием информации о всех исследованиях, дегельминтизациях и отметкой о том, что животное клинически здорово. Также на животных должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Согласно требованиям использования животных в культурно-зрелищных целях, владельцу животного необходимо соблюдать ряд условий при оказании данного вида услуг, которые чаще всего им игнорируются.                     

Оплачивая подобные фотоуслуги люди поддерживают данный вид сомнительного бизнеса и обрекают животных на тяжелое существование в стенах торговых центров, домов культуры и других непредназначенных для этого местах.

Общество
kuzbassnews.ru
04/03/2024
Общество
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