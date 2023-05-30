Об очередном заседании Координационного совета в аэропорту ВПП «Кемерово»

24 мая 2023 года в аэропорту ВПП «Кемерово» проведено очередное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области и приглашённых лиц.
В рамках проведения Координационного совета осмотрен международный пункт пропуска в новом пассажирском терминале. Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой и провел совещание, где обсуждались следующие вопросы:
- О выполнении решений предыдущих заседаний Координационных советов;
- Об анализе обстановки пункте пропуска и прогнозе изменения грузо-пассажирского потока в летний период 2023 года;
- Итоги работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска;
- О соблюдении технологической схемы организации пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных;
- О фактическом состоянии сведений содержащихся в паспорте пункта пропуска и необходимости внесения в них соответствующих изменений;
- Также обсуждалась иная информация, поступившая от членов Координационного совета. Так, специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу сообщили об участившихся случаях вспышек Кори - крайне заразного острого вирусного заболевания. Вирус передается воздушно-капельным путем, при контакте с больным корью заболевают все неиммунные лица. Единственный способ защиты от инфекции - вакцинация.
30/05/2023