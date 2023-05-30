Об очередном заседании Координационного совета в аэропорту ВПП «Кемерово»

24 мая 2023 года в аэропорту ВПП «Кемерово» проведено очередное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области и приглашённых лиц.

В рамках проведения Координационного совета осмотрен международный пункт пропуска в новом пассажирском терминале. Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой и провел совещание, где обсуждались следующие вопросы: