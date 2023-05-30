Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Об очередном заседании Координационного совета в аэропорту ВПП «Кемерово»

24 мая 2023 года в аэропорту ВПП «Кемерово» проведено очередное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области и приглашённых лиц.

В рамках проведения Координационного совета осмотрен международный пункт пропуска в новом пассажирском терминале. Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой и провел совещание, где обсуждались следующие вопросы:

  1. О выполнении решений предыдущих заседаний Координационных советов;
  2. Об анализе обстановки пункте пропуска и прогнозе изменения грузо-пассажирского потока в летний период 2023 года;
  3. Итоги работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска;
  4. О соблюдении технологической схемы организации пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных;
  5. О фактическом состоянии сведений содержащихся в паспорте пункта пропуска и необходимости внесения в них соответствующих изменений;
  6. Также обсуждалась иная информация, поступившая от членов Координационного совета. Так, специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу сообщили об участившихся случаях вспышек Кори - крайне заразного острого вирусного заболевания. Вирус передается воздушно-капельным путем, при контакте с больным корью заболевают все неиммунные лица. Единственный способ защиты от инфекции - вакцинация.
Общество
kuzbassnews.ru
30/05/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus