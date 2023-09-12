В августе 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 17382,298 м3 лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса, что выше в 2 раза, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 16288,01 м3 232,2 тонны 50000 штук. Также пиломатериал вывозился в Республику Таджикистан – 550 м3, в социалистическую республику Вьетнам – 431 м3 и в Киргизию – 90,542 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 413 фитосанитарных сертификата.