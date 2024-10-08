Областная благотворительная акция прошла в Тяжинском округе

Овощными наборами в Кузбассе обеспечивают отдельные категории граждан. Каждый такой набор весит 80 кг, в него входят 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы и капусты. Все овощи поставляются местными производителями.

Благотворительная акция по обеспечению овощными наборами проводится в регионе с 2001 года. Ежегодно Правительством Кузбасса определяются категории получателей овощного набора.

Специалисты центра социального обслуживания населения и территориальных отделов управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию администрации Тяжинского муниципального округа доставили адресатам 74 овощных набора. Овощная продукция поступила из СПК «Береговой».

В благотворительной акции (в части доставки овощей) приняли непосредственное участие волонтеры из отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума: Николай Дога, Александр Роженцев, Вадим Астраханцев и Кирилл Воропаев.