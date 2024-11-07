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Обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки заключён под стражу

6 ноября 2024 года Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 52-летнего мариинца без определённого места жительства, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Из представленных в суд материалов следует, что 4 ноября текущего года в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице малолетнюю девочку, и под предлогом угощения конфетами насильно унёс её на городское кладбище, находившееся неподалёку. Там он совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера.

О том, что неизвестный унёс девочку в сторону кладбища, семье потерпевшей тут же сообщил малолетний очевидец произошедшего. Бросившаяся на поиски мать нашла дочь на территории кладбища, которая рассказала ей о совершённом в отношении неё преступлении.

Правоохранительными органами подозреваемый в кратчайшее время был установлен и задержан.

В судебном заседании обвиняемый не возражал против заключения его под стражу.

В ходе рассмотрения ходатайства было установлено, что злоумышленник обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. При этом обвиняемый не имеет постоянного места жительства и семьи, характеризуется отрицательно и злоупотребляет спиртными напитками. Установил суд и иные обстоятельства, которые в своей совокупности дают основание полагать, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также угрожать несовершеннолетней потерпевшей.

При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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