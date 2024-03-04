В ходе рассмотрения исковых требований, заявленных одним из известных российских банков о взыскании с жителя Кузбасса кредитной задолженности в размере около 200 тысяч рублей, судом установлено, что требуемая задолженность по кредитному договору уже была выплачена должником по решению суда от 2019 года…

Более восьми лет назад житель Мариинска заключил с банком кредитный договор, получив 350 тысяч рублей на пятилетний срок под 20,2 процентов годовых. Как указывал банк в исковом заявлении, ответчик нарушал обязательства по кредитному договору, в связи с чем за период с декабря 2017 года по ноябрь 2023 года образовалась задолженность в размере около 200 тысяч рублей. Эту задолженность банк и просил взыскать с мариинца.

Но «должник» представил в суд доказательства, свидетельствующие о полном взыскании с него ещё в конце июля 2023 года органами принудительного исполнения долга по спорному кредитному договору на основании решения Мариинского городского суда Кемеровской области, вынесенного в 2019 году.

В ходе рассмотрения дела доводы мариинца были подтверждены. Судом установлено, что в отношении должника по спорному кредитному договору в 2019 году было вынесено решение о взыскании с него суммы задолженности, включая проценты за пользование кредитными средствами.

Также было установлено, что в конце июля 2023 года судебным приставом-исполнителем местного отдела Главного управления ФССП России по Кемеровской области – Кузбассу было вынесено постановление об окончании исполнительного производства по взысканию спорной задолженности в связи с полной выплатой мариинцем долга в размере 420 тысяч рублей.

В связи с установленными обстоятельствами банку было отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании с мариинца задолженности.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд