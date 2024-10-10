Одним из источников материалов дела о фальсификации продуктов для бюджетных учреждений Кузбасса стали результаты работы специалистов Россельхознадзора

Нарушения в работе ООО «Алгоритм», зарегистрированного на территории Кемеровской области – Кузбасса и ведущего предпринимательскую деятельность, в том числе связанную с поставками продуктов питания в бюджетные учреждения региона, неоднократно фиксировались сотрудниками уполномоченных органов. В том числе, и специалистами территориального органа Россельхознадзора в Кузбассе.

Так, при анализе производственных и транспортных транзакций, совершаемых хозяйствующим субъектом во ФГИС «Меркурий», были выявлены факты, свидетельствующие об отсутствии прослеживаемости и подтверждении качества и безопасности продуктов. Кроме того, от представителей бюджетных организаций, получавших продукцию, предназначенную для организации питания, в ведомство поступали жалобы и предложения о необходимости проведения лабораторных исследований. Все полученные материалы были проанализированы специалистами Россельхознадзора и оперативно направлены в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования. Одновременно в адрес ООО «Алгоритм» направлялись предостережения в качестве превентивной меры, предусмотренной законодательством о государственном контроле (надзоре) в условиях действия «моратория» согласно постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336.

Таким образом, для принятия силовыми структурами мер реагирования, получивших 8 октября 2024 года широкое информационное освещение в СМИ, была подготовлена основательная доказательная база в отношении поставщика фальсифицированной продукции.

В свою очередь, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора привлечены к совместной работе и оказании содействия правоохранительным органам Кемеровской области — Кузбасса, необходимого для принятия дальнейших следственных мероприятий и ведения объективного расследования. В настоящее время работа с материалами дела продолжена.