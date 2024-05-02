Офицер кузбасской Росгвардии стал участником федерального проекта «Территория Победы»

В Кузбасском государственном краеведческом музее областного центра в честь годовщины подвига Николая Масалова открылась мультимедийная выставка «Солдат с ребенком» в рамках федерального проекта «Территория Победы». О мужестве и героизме бойцов, выполняющих служебно-боевые задачи в ходе СВО, участникам выставки рассказал военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

На торжественное открытие были приглашены волонтеры кемеровских школ, представители музеев Кузбасса и Министерства культуры Донецкой Народной Республики, кемеровский поэт Вит Дорофеев, а также представители войск правопорядка. Выставка, посвященная жизни и подвигам Николая Масалова, создана из документов, фотографий, писем, снимков наград и мемориальных предметов, которые сотрудники музея кропотливо собирали. По словам организаторов, проект создан с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и популяризации подвига Николая Ивановича Масалова и его личности как национального Героя.

«Сейчас наши бойцы выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Эта акция очень важна! Мы передаем и продолжим передавать примеры мужества и героизма не только будущему поколению, но и защитникам, которые находятся на СВО», — обратился к присутствующим помощник начальника отделения по военно-политической работе управления Росгвардии по Кузбассу капитан Антон Ожиганов.

79 лет назад, 30 апреля 1945 года, Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов во время штурма Берлина спас немецкую девочку. Сюжет этого подвига лег в основу создания в Трептов-парке города Берлин Мемориала Воину-освободителю, ставшего символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото: Росгвардия