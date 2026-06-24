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Офицер ОМОН «Оберег» рассказал кемеровским школьникам, каким должен быть настоящий защитник Отечества

В Кемерове офицер ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу принял участие в памятном мероприятии «Эхо войны: Память поколений».

Почетный гость сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Гроза» встретился со школьниками на территории городской библиотеки. Росгвардеец рассказал ребятам о выборе профессии, службе в подразделении специального назначения, боевом опыте и качествах, которые необходимы защитнику Отечества.

Особое внимание офицер уделил теме преемственности поколений. Он отметил, что память о героях Великой Отечественной войны помогает современным защитникам Родины сохранять верность долгу, мужество и ответственность перед страной.

Также сотрудник спецподразделения рассказал о роли книг и песен в жизни сотрудников спецподразделений, о поддержке товарищей и значении моральной стойкости при выполнении служебно-боевых задач.

В завершение встречи для участников была проведена командная игра «Военные песни». Ребята смогли проверить свои знания произведений военных лет и современных патриотических композиций.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
24/06/2026
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