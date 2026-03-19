Офицер Росгвардии из Анжеро-Судженска стал победителем всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

В Кемерове в Ледовом дворце «Кузбасс» прошли всероссийские соревнования по силовым видам спорта «Железное братство – 8». В мероприятии приняли участие спортсмены из 16 городов четырех регионов России, соревновавшиеся в таких дисциплинах, как силовое троеборье, жим лёжа, армлифтинг, стритлифтинг и другие направления.

В числе победителей - старший лейтенант Максим Гарипов, сотрудник анжеро-судженского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Он занял первое место в дисциплине «силовое троеборье без экипировки» в открытой возрастной категории. В весовой категории до 100 килограммов росгвардеец продемонстрировал суммарный результат 652,5 килограмма, уверенно опередив конкурентов и подтвердив статус одного из сильнейших участников турнира.

По словам Максима, участие в подобных соревнованиях способствует развитию физической силы и выносливости, что напрямую помогает в выполнении служебных задач.

