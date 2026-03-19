Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Офицер Росгвардии из Анжеро-Судженска стал победителем всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

В Кемерове в Ледовом дворце «Кузбасс» прошли всероссийские соревнования по силовым видам спорта «Железное братство – 8». В мероприятии приняли участие спортсмены из 16 городов четырех регионов России, соревновавшиеся в таких дисциплинах, как силовое троеборье, жим лёжа, армлифтинг, стритлифтинг и другие направления.

В числе победителей - старший лейтенант Максим Гарипов, сотрудник анжеро-судженского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Он занял первое место в дисциплине «силовое троеборье без экипировки» в открытой возрастной категории. В весовой категории до 100 килограммов росгвардеец продемонстрировал суммарный результат 652,5 килограмма, уверенно опередив конкурентов и подтвердив статус одного из сильнейших участников турнира.

По словам Максима, участие в подобных соревнованиях способствует развитию физической силы и выносливости, что напрямую помогает в выполнении служебных задач.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Анжеро-Судженск
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/03/2026
Популярное за месяц
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus