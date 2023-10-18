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Офицер Росгвардии из Кузбасса стал одним из победителей федерального экологического проекта

Военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу капитан Антон Ожиганов занял призовое место во всероссийской экологической акции #ВыбираюЧистыйВоздух.

На протяжении четырех месяцев росгвардеец использовал альтернативные способы передвижения по городу. Капитан Ожиганов за время проекта прошел около 4 000 километров, минимизируя перемещение на автомобилях и других видах транспорта, работающих на углеродном топливе.

«Участие в экологических акциях - не первый опыт для меня. Если у человека есть возможность улучшить экологию, он обязан этим воспользоваться. Это наша общая ответственность перед страной и перед будущими поколениями», - поделился росгвардеец.

По результатам акции военнослужащий Росгвардии из Кузбасса занял третье место, уступив первое и второе места жительницам из Череповца.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Экология
kuzbassnews.ru
18/10/2023
Общество
Экология
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