Офицер Росгвардии поддержал юнармейцев на «Осеннем кубке – 2025» в Кемерове

В областном центре на территории Городского дворца творчества детей и молодёжи прошёл городской турнир «Осенний кубок – 2025» по военно-прикладным видам спорта среди юнармейцев. В соревнованиях приняли участие 20 юнармейских отрядов, представляющих образовательные учреждения столицы Кузбасса.

В числе почётных гостей мероприятия присутствовали представители районной администрации, ветераны, а также представители военно-патриотических организаций, которые выразили поддержку юным участникам и отметили важность подобных проектов для воспитания молодёжи.

Одним из судей стал офицер СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу. Сотрудник спецподразделения отметил высокий уровень подготовки юнармейцев, их стремление к победе и умение действовать в команде. По его словам, такие соревнования формируют у подростков необходимые качества для будущей службы и жизни – дисциплину, выдержку и ответственность.

Юные патриоты продемонстрировали навыки в преодолении военизированной эстафеты, разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина патронами, стрельбе из пневматического оружия и элементах рукопашного боя.

Лучшие команды были отмечены ценными призами, почетными грамотами. Третье место заняли сразу два коллектива – отряд «Клинок» МБОУ «СОШ №36» и отряд «Патриоты Кузбасса» МБОУ «СОШ №28». На вторую ступень пьедестала поднялись юнармейцы отряда «Патриоты Отечества Кузбасса» МБОУ «Гимназия №25» и отряда «Зубр» МБОУ «СОШ №55». Победителем турнира и обладателем переходящего кубка клуба «Патриот» стал отряд «Пламя» МБОУ «СОШ №48 им. М. Ю. Коломина».

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
22/09/2025
