Офицер Росгвардии поделился со студентами историями подвига своих боевых товарищей

В кемеровском Сибирском колледже сервиса и технологий состоялась лекция в рамках проекта «Знание. Лекторий». Заместитель командира ОМОН «Оберег» подполковник Андрей К. поделился со студентами 1-3 курсов историями о героических подвигах сотрудников Росгвардии.

Подполковник Андрей К. рассказал о подвигах погибших сослуживцев – Героях России сотруднике ОМОН «Оберег» Станиславе Амелине и сотруднике капитане Алексее Отческих. Кроме этого, офицер привел в примерах мужества сотрудников и военнослужащих Росгвардии в зоне специальной военной операции.

«Воспитание лучших качеств в людях происходит именно на примерах. Наши герои — это образцы верного служения своему народу, которые должны стать ориентиром для каждого сотрудника правоохранительных органов. Не исключено, что кто-то из вчерашних студентов примет решение служить в силовых структурах», — отметил подполковник Андрей К.

Лекция прошла в формате открытого диалога. Росгвардеец активно взаимодействовал со студентами, отвечая на их вопросы и поддерживая живое общение на протяжении всего мероприятия.

Справочно: Станислав Амелин, сержант милиции, героически погиб 9 июля 1996 года у села Гехи-Чу. В тот день группа милиционеров ОМОНа попала в засаду: бронетранспортёр подорвался на мине и попал под огонь противника, использовавшего гранатомёты и стрелковое оружие. В ходе тяжёлого боя несколько бойцов из отряда получили ранения. Станислав Амелин под шквальным огнём помог эвакуировать раненых из бронетранспортёра и меткой стрельбой подавил огневую точку противника. Он продолжал сражаться, но был смертельно ранен.

Сотрудник кемеровского СОБР капитан Алексей Отческих в третий раз отправился в командировку в Чечню во время второй чеченской войны. 9 января 2000 года два десятка спецназовцев на грузовике возвращались из Грозного в село Верхний Суворов-Юрт без сопровождения бронетехники. В районе Аргунского мукомольного комбината спецназ попал в засаду. В результате обстрела сразу же появились раненые, в том числе и водитель «Урала», были пробиты шины. В сложной боевой обстановке спецназовцы выпрыгивали из грузовика и занимали оборону. Алексей Отческих получил тяжёлые ранения и остался в кузове. Несмотря на ранения и потерю крови, он смог сообщить о нападении по рации. Теряя сознание, достал последнюю гранату и разжал её усики. Спустя 5 часов боя, когда на помощь подошёл мобильный отряд, его обнаружили прислонившимся к борту машины с гранатой, подготовленной к броску.

Фото: Росгвардия