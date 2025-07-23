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Офицер Росгвардии принял участие в масштабном ночном забеге «Светлячки» в Кузбассе

В Кемерове серебряный призёр Олимпийских игр, лейтенант Александр Бессмертных – военнослужащий Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации стал одним из участников III ночного легкоатлетического забега «Светлячки».

Яркое спортивное событие собрало около 1500 человек: профессиональных спортсменов, любителей и зрителей. Участникам были предложены дистанции на 500 метров, 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. Вместе с членами своего спортивного клуба офицер Росгвардии преодолел самую протяжённую дистанцию – 10 километров, поддержав массовое спортивное движение и личным примером вдохновив участников.

Каждый стартовавший получил нагрудный номер и фонарик, а на финише – памятную медаль и сертификат.

По словам лейтенанта Александра Бессмертных, забег подарил отличные эмоции и порадовал увеличением количества участников по сравнению с прошлым годов.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/07/2025
Спорт
Кемерово
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