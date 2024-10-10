Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Офицер Росгвардии встретился с кемеровской школьницей, отправившей трогательный подарок сверстнице в зону СВО

В Кемерове офицер Росгвардии с позывным «Оберег» посетил школу №78, чтобы выразить благодарность ученице четвертого класса Диане Андреевой. Школьница вместе с мамой участвовала в благотворительном сборе помощи для жителей новых регионов России, отправив в подарок большую плюшевую игрушку гуся.

Игрушка дошла до районов специальной военной операции, где её передали одной из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Отец девочки, которой достался подарок, пропал без вести на СВО, и благотворительная помощь стала для семьи неожиданной радостью. Офицер Росгвардии рассказал школьникам, как подарок попал в нужные руки, и продемонстрировал видеозапись с благодарностью от получателей.

«Ребёнок не просто поделился своей игрушкой, но ещё помимо этого написал письмо, и письмо было написано от души, слова проникновенные», - сказал офицер Росгвардии.

Во время встречи «Оберег» отметил, что игрушка оказалась не просто символом поддержки, но и стала своего рода оберегом, что символично, учитывая его позывной и работу, которую он и его подразделение выполняют. Во время встречи Диана получила ответный подарок — плюшевого медвежонка и кепку от бойца.

«Сегодняшний отклик от бойцов стал первым настоящим живым ответом на нашу помощь. Это очень важное событие, и мы надеемся, что этот отклик станет стимулом для ребят участвовать в акциях еще активнее», - рассказала советник директора школы №78 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Софья Гезе. 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
10/10/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus