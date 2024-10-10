Офицер Росгвардии встретился с кемеровской школьницей, отправившей трогательный подарок сверстнице в зону СВО

В Кемерове офицер Росгвардии с позывным «Оберег» посетил школу №78, чтобы выразить благодарность ученице четвертого класса Диане Андреевой. Школьница вместе с мамой участвовала в благотворительном сборе помощи для жителей новых регионов России, отправив в подарок большую плюшевую игрушку гуся.

Игрушка дошла до районов специальной военной операции, где её передали одной из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Отец девочки, которой достался подарок, пропал без вести на СВО, и благотворительная помощь стала для семьи неожиданной радостью. Офицер Росгвардии рассказал школьникам, как подарок попал в нужные руки, и продемонстрировал видеозапись с благодарностью от получателей.

«Ребёнок не просто поделился своей игрушкой, но ещё помимо этого написал письмо, и письмо было написано от души, слова проникновенные», - сказал офицер Росгвардии.

Во время встречи «Оберег» отметил, что игрушка оказалась не просто символом поддержки, но и стала своего рода оберегом, что символично, учитывая его позывной и работу, которую он и его подразделение выполняют. Во время встречи Диана получила ответный подарок — плюшевого медвежонка и кепку от бойца.

«Сегодняшний отклик от бойцов стал первым настоящим живым ответом на нашу помощь. Это очень важное событие, и мы надеемся, что этот отклик станет стимулом для ребят участвовать в акциях еще активнее», - рассказала советник директора школы №78 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Софья Гезе.

Фото: Росгвардия