Офицер СОБР кузбасской Росгвардии принял участие в учебном сборе сибирского округа по беспарашютному десантированию

В Иркутской области завершился учебно-методический сбор Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по подготовке, выпускающих по беспарашютному десантированию из вертолета.

В числе участников сбора – сотрудник СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с позывным «Актер». Вместе с бойцами специальных подразделений округа, военнослужащими отдельных отрядов специального назначения и офицерами Новосибирского военного института Росгвардии он прошел комплексную подготовку и отработал практические навыки.

Практическим занятиям предшествовала наземная подготовка, в ходе которой участники изучили порядок беспарашютного десантирования, требования безопасности и проверку исправности высотного снаряжения.

На практическом этапе, прошедшем в акватории Курминского залива озера Байкал, участники сбора отработали действия выпускающих при десантировании личного состава из вертолетов с использованием альпинистского снаряжения и устройств скоростного спуска, а также при проведении эвакуационных мероприятий.

Сотрудник СОБР «Символ» с позывным «Актер» успешно выполнил все поставленные задачи, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженность действий при работе с авиацией.

«Основные цели проведения подобных мероприятий – совершенствование взаимодействия сотрудников спецподразделений с авиацией, а также качественная подготовка специалистов-выпускающих, от правильной работы которых во многом зависят жизнь и здоровье личного состава», — отметил руководитель сборов подполковник Денис З.

 

Фото: Росгвардия

