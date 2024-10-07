Офицер спецназа Росгвардии поблагодарил директора кемеровской школы, воспитавшей новое поколение защитников

В Кемерове офицер ОМОН «Оберег» Росгвардии подполковник Андрей К. поздравил директора школы №74 Елену Николаевну Пашкову с предстоящим Днём учителя. На базе этого учебного заведения созданы и успешно функционируют классы Росгвардии, способствующие патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Подполковник Андрей К. отметил важность многолетнего сотрудничества с образовательным учреждением:

«Наше взаимодействие по патриотическому воспитанию детей вашей школы приносит свои неоценимые плоды в это непростое для нашей страны время. Ваши выпускники не только участвуют в специальной военной операции, но и поступают учиться в ведомственные учебные заведения Росгвардии. Для нас это важный показатель совместного качественного труда, поэтому я поздравляю вас и ваш замечательный коллектив от себя лично и от лица руководства Управления Росгвардии».

Елена Николаевна Пашкова педагог с более чем 20-летним стажем, прошла путь от учителя до директора, под её началом в школе воспитано новое поколение защитников Отечества. Выпускники 74-й школы успешно служат в различных силовых структурах России, включая спецподразделения Росгвардии.

Фото: Росгвардия