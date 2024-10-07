Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Офицер спецназа Росгвардии поблагодарил директора кемеровской школы, воспитавшей новое поколение защитников

В Кемерове офицер ОМОН «Оберег» Росгвардии подполковник Андрей К. поздравил директора школы №74 Елену Николаевну Пашкову с предстоящим Днём учителя. На базе этого учебного заведения созданы и успешно функционируют классы Росгвардии, способствующие патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Подполковник Андрей К. отметил важность многолетнего сотрудничества с образовательным учреждением:

«Наше взаимодействие по патриотическому воспитанию детей вашей школы приносит свои неоценимые плоды в это непростое для нашей страны время. Ваши выпускники не только участвуют в специальной военной операции, но и поступают учиться в ведомственные учебные заведения Росгвардии. Для нас это важный показатель совместного качественного труда, поэтому я поздравляю вас и ваш замечательный коллектив от себя лично и от лица руководства Управления Росгвардии».

Елена Николаевна Пашкова педагог с более чем 20-летним стажем, прошла путь от учителя до директора, под её началом в школе воспитано новое поколение защитников Отечества. Выпускники 74-й школы успешно служат в различных силовых структурах России, включая спецподразделения Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/10/2024
Образование
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus