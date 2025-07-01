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Офицеры кузбасского СОБР «Символ» вернулись с учебно-методического сбора Сибирского округа Росгвардии

В Красноярском крае на базе СОБР «Зенит» состоялся учебно-методический сбор с сотрудниками подразделений СОБР территориальных управлений Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники кузбасского спецподразделения «Символ» на протяжении 9 дней отрабатывали профессиональные навыки.

В ходе учебно-методических сборов участники изучали тактику действий по освобождению заложников и задержанию вооруженных преступников на автомобильном транспорте, работу щитовой двойки в различных ситуациях, а также действия по досмотру помещений. Кроме того, проведены занятия по использованию беспилотных летательных аппаратов различного типа, изучены принципы их настройки и использования. Отработаны навыки топографической подготовки, в том числе использование электронных карт и приложений, порядок работы с трофейными картами и ориентирование на местности без карты, работа с видео и фото местности, выполненными с использованием БПЛА.

Участники мероприятия продемонстрировали свои профессиональные навыки в стрельбе из автоматического оружия и пистолета, а также закрепили знания по обращению с оружием. Помимо практических умений, у сотрудников спецподразделений проверили теоретические знания и уровень методической подготовки.

Целью сборов стали выработка единого взгляда в организации боевой подготовки и проведение специальных операций с учётом выполнения задач СВО, а также подготовка подразделений специального назначения, внедрение наиболее перспективных форм и методов в планирование и организацию тактико-огневой подготовки сотрудников спецподразделений, повышение уровня профессионального мастерства у сотрудников.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
01/07/2025
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