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Офицеры СОБР провели тренировку по самообороне для школьников в Кемерове

В областном центре в рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники специального отряда быстрого реагирования провели новогоднюю тренировку вместе с воспитанниками классов Росгвардии школы №74.

После тщательной разминки спецназовцы продемонстрировали участникам приемы самообороны. Затем росгвардейцы помогли воспитанникам освоить продемонстрированные навыки.

«Тренировка мне очень понравилась! Особенно приемы самообороны против человека с оружием. Это были новые знания, которые могут помочь мне в экстренной ситуации защитить себя или близких», - поделился впечатлениями ученик седьмого класса Росгвардии Андрей Богатырев.

После тренировки сотрудники Росгвардии пригласили уставших, но счастливых школьников в круг для увлекательной беседы. Юнгвардейцы смогли расспросить наставников об истории создания спецподразделения, особенностях поступления на службу в войска правопорядка и узнать о задачах, которые стоят перед бойцами спецназа Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/12/2023
Образование
Кемерово

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