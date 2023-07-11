Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов без указания сырья

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» было установлено, что уполномоченным лицом ООО «Ренессанс» были оформлены производственные эВСД на мороженное без указания сырья, используемого в производстве, что привело к нарушению прослеживаемости поднадзорной продукции.

В связи с неоднократным допущением критических ошибок при оформлении эВСД регистрация уполномоченного лица общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс» была приостановлен сроком на 1 месяц.

Кроме того, за нарушение «Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле у Управления.