Оформления эВСД с продлением сроков годности

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии ООО «Милланд-М» установлено, что уполномоченным лицом осуществлялось продление сроков годности продукции через транзакцию с типом «переработка/производство».

Так, 13.06.2023 предприятием выработана продукция «Сельдь солёная» со сроком годности до 18.07.2023, сырьем для которого являлась сельдь солёная со сроком годности до 17.07.2023. В результате действий уполномоченного лица произошло необоснованное увеличение сроков годности продукции на один день.

Уполномоченному лицу ООО «Милланд-М» отправлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Кроме того, за нарушение «Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, обществу с ограниченной ответственностью «Старт» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле у Управления.