Оформления эВСД с продлением сроков годности

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии ООО «СПК Чистогорский» установлено, что уполномоченным лицом осуществлялось продление сроков годности продукции через транзакцию «переработка/производство».

Так, предприятием выработана продукция «Суповой набор свиной замороженный» со сроком годности до 18.09.2023, сырьем для которого являлся суповой набор свиной замороженный со сроком годности до 16.09.2023. В результате действий уполномоченного лица произошло необоснованное увеличение сроков годности продукции на два дня.

Кроме того, интервал между датой выработкой продукции и датой оформления производственного ВСД составил 23 дня.

Уполномоченному лицу ООО "СПК "Чистогорский» вынесено предупреждение в Ветис. Паспорт.

За нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, обществу с ограниченной ответственностью ООО «СПК Чистогорский» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле у Управления.