Окружной бал выпускников прошел в Тяжине

В этом году стены школ муниципалитета покинули 62 выпускника. По традиции ребята возложили цветы к мемориалу воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания. Под бурные аплодисменты выпускники прошли по центральной площади поселка. Ребят напутствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Выпускники вальсировали на площади, а затем состоялась молодежная дискотека.

Накануне в администрации муниципалитета в торжественной обстановке чествовали выпускников-медалистов. Федеральными медалями «За особые успехи в учении» I и II степени, региональными знаками «Отличник Кузбасса» и почетными грамотами главы Тяжинского муниципального округа награждены Евгения Носова, Никита Лорай, Владислав Полицын, Маргарита Богданова, Дарья Константинова, Станислав Расторгуев, Виктория Самолутченко, Вероника Зинатулина, Елена Ковалева, Дарья Толстихина, Екатерина Шарпалева, Александра Дюло, Елизавета Фролова и Виктория Неборская. Это выпускники Ступишинской средней школы имени Героя РФ С. Н. Морозова, Итатской средней школы имени Данкевич Т. Ф., Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова, Тяжинских средних школ № 2 и 3.

Трое из ребят – Виктория Неборская, Александра Дюло и Владислав Полицын набрали на ЕГЭ 100 баллов. Награды на торжественном приеме получили не только выпускники, но также их родители, педагоги, классные руководители и директора школ.