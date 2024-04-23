Окружной фестиваль детского творчества «Букет детских улыбок» состоялся в Тяжине

В программе приняли участие дошкольные образовательные учреждения округа: детские сады окружного центра – № 1 «Березка», № 2 «Колокольчик», № 3 «Золотой ключик», № 5 «Светлячок», № 8 «Солнышко», а также Тяжинский центр дополнительного образования (руководитель Инга Юрьевна Номаль) и театр танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).

Участники показали свои таланты в номинациях «Вокал-соло» и «Вокальные ансамбли», «Детский оркестр», «Оригинальный жанр», «Хореография», «Моему любимому району 100 лет», «Главное богатство – семья».

Участники фестиваля, посвященного Году семьи в России и 100-летию со дня образования Тяжинского района награждены Благодарственными письмами управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа, а также сладкими призами от Дома культуры «Юбилейный».