Окружной квест «Там, на неведомых дорожках» прошел в Тяжине

Сельские учреждения культуры клубного типа и центр национальных культур подготовили 8 сказочных локаций, открывшие для ребят сказочный мир пушкинских произведений. Капитаны команд, из числа активистов местного отделения «Движения Первых» провели ребят по сказочным локациям, где они выполняли различные задания.

Все участники квеста, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина были награждены дипломами Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности», а также сладкими призами.