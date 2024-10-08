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Олимпийский призёр из Росгвардии Александр Бессмертных провёл традиционный «Бег друзей» в Кузбассе

На территории лыжной базы в городе Березовский состоялось ежегодное спортивное мероприятие «Бег друзей Александра Бессмертных», которое привлекло более 400 любителей бега. Традиционный забег прошел под руководством заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам олимпийского призера и военнослужащего Сибирского округа Росгвардии лейтенанта Александра Бессмертных.

Участники преодолели 6 километров по специально подготовленным трассам, наравне с ними дистанцию пробежал сам Александр Бессмертных, вдохновляя своим примером. После забега состоялась неформальная встреча, где участники могли пообщаться с легендарным спортсменом, поделиться впечатлениями и получить автографы.

В завершение мероприятия был проведен розыгрыш призов. 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Березовский
kuzbassnews.ru
08/10/2024
Спорт
Березовский
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