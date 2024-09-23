Олимпийский призёр из Росгвардии принял участие в забеге «Кросс нации» в Кузбассе

В сосновом бору Рудничного района Кемерова состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». Это одно из самых массовых спортивных мероприятий, проводимых в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В забеге приняли участие около 500 жителей Кемерова, преодолевая дистанции от 1 до 6 километров. Всего было организовано 12 стартов.

В числе почетных участников стал военнослужащий Сибирского округа Росгвардии олимпийский призёр и заслуженный мастер спорта лейтенант Александр Бессмертных. Он не только обратился к участникам с пожеланиями крепкого здоровья и успехов, но и преодолел одну из дистанций вместе с любителями спорта.

Масштабное спортивное событие прошло и в других населённых пунктах Кузбасса. Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок и безопасность, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.

Фото: Росгвардия