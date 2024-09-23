Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Олимпийский призёр из Росгвардии принял участие в забеге «Кросс нации» в Кузбассе

В сосновом бору Рудничного района Кемерова состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». Это одно из самых массовых спортивных мероприятий, проводимых в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В забеге приняли участие около 500 жителей Кемерова, преодолевая дистанции от 1 до 6 километров. Всего было организовано 12 стартов.

В числе почетных участников стал военнослужащий Сибирского округа Росгвардии олимпийский призёр и заслуженный мастер спорта лейтенант Александр Бессмертных. Он не только обратился к участникам с пожеланиями крепкого здоровья и успехов, но и преодолел одну из дистанций вместе с любителями спорта.

Масштабное спортивное событие прошло и в других населённых пунктах Кузбасса. Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок и безопасность, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
23/09/2024
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus