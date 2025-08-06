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ОМОН Росгвардии провел учебно-показательное занятие для участников лагеря «Ратник»

В Междуреченске в рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники отряда мобильного особого назначения Росгвардии «Рубеж» провели встречу с участниками профильной смены в лагере «Ратник».

ОМОНовцы рассказали ребятам о специфике службы в Росгвардии, задачах своего подразделения, особенностях экипировки и технического обеспечения. В ходе занятия сотрудники продемонстрировали современные средства индивидуальной защиты, элементы вооружения и оборудование, применяемое при выполнении служебно-боевых задач.

Юные участники смены получили уникальную возможность не только вживую увидеть специализированное снаряжение, но и примерить бронежилеты, шлемы, а также научиться управлять квадрокоптером.

Особый интерес у школьников вызвали реальные истории из службы, которыми делились бойцы. Ребята активно задавали вопросы, проявляя неподдельный интерес к службе в Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
06/08/2025
Образование
Общество
Междуреченск
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