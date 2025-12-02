ОМОН «Рубеж» провёл урок мужества для школьников Осинников

В школе № 3 имени Ефимова города Осинники состоялся урок мужества, который для учащихся провёл сотрудник ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Мероприятие было направлено на военно-профессиональную ориентацию подростков, а также знакомство школьников с возможностями обучения в профильных высших учебных заведениях.

В ходе встречи юным горожанам рассказали о задачах ОМОН «Рубеж», включая участие в обеспечении силовой поддержки полиции и других правоохранительных органов при задержании особо опасных преступников. Ребята также узнали о специфике службы и широком спектре специалистов, задействованных в подразделениях: от кинологов, операторов беспилотных летательных аппаратов и взрывотехников до психологов и медицинских работников.

Отдельной темой стали примеры мужества и самоотверженности сотрудников, которые погибли при исполнении служебно-боевых задач. Участники встречи почтили память павших бойцов. Их подвиг хранится в отряде, а семьям оказывается поддержка.

Школьникам представили информацию о порядке поступления на службу, требованиях к кандидатам и возможностях профессионального роста. В рамках профориентации были освещены образовательные программы высших учебных заведений, готовящих специалистов для силовых структур: Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева, Саратовского военного института, военно-образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Перми, а также Воронежского института МВД России.

В завершение урока ребята задали множество вопросов. Их интересовало, какие качества и навыки важно развивать уже со школьной скамьи, чтобы в будущем соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам спецподразделений.

Фото: Росгвардия