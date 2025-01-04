Осторожно – гололед и ветер!

Переменчивая погода – это далеко не всегда хорошо. На Кузбасс надвигается циклон со снегом. На смену морозам в ночные часы придет потепление днем.

На дорогах следует быть предельно аккуратными – как водителям, так и пешеходам. И те, и другие должны помнить, что тормозной путь в гололед увеличивается. А значит, соблюдать скоростной режим и дистанцию – первоочередная задача для водителей, убеждаться в безопасности перехода даже на пешеходном переходе – обязанность пешеходов.

Госавтоинспекция Новокузнецка еще раз напоминает телефон дежурной части – 45-62-31. Если Вы оказались в сложной ситуации в дороге и Вам нужна помощь – звоните. К Вам направят ближайший экипаж ДПС.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области