Осуждённый, отбывающий срок в исправительном центре, попал в помещение для нарушителей за нецензурную брань

Рецидивист из Кузбасса, отбывающий наказание за незаконный оборот наркотических средств и нарушения условий административного надзора, при переводе его в мариинский исправительный центр нецензурно выражался в присутствии сотрудников исправительного учреждения. Отбыв за это 10 суток в помещении для нарушителей, он решил обжаловать действия администрации исправительного центра в судебном порядке.

При рассмотрении заявления кузбасского рецидивиста о признании незаконным постановления администрации исправительного центра суд установил, что ранее мужчине было назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Позже неотбытый срок лишения свободы ему был заменён на принудительные работы, которые он стал отбывать в кемеровском исправительном центре. А ещё через некоторое время он был переведён в мариинский исправительный центр, где в досмотровой комнате при сотрудниках центра нецензурно выразил своё отношение к происходящему, за что был водворён на 10 суток в помещение для нарушителей без вывода на работу.

Возмутившись такими действиями администрации исправительного центра, он обратился в суд с требованием признать незаконным постановление о водворении его в помещение для нарушителей. В своём заявлении указывал, что объяснение по поводу допущенного им нарушения после произошедшего он написал под давлением сотрудников исправительного центра, а сам он в присутствии сотрудников центра матом не выражался, был вежлив и корректен.

В ходе рассмотрения дела суд затребовал документы, касающиеся оспариваемых событий, а также запись с видеорегистратора одного из сотрудников исправительного центра. Именно этой записью на её второй минуте и были подтверждены нецензурные матерные выражения, произнесённые осуждённым.

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных центров осуждённым к принудительным работам запрещается при обращении с другими лицами использовать нецензурную брань, а также жаргонные слова и выражения, применяемые в криминальной среде.

В результате суд оставил постановление администрации исправительного центра без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд