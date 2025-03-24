Отборочный этап конкурса народных талантов «БеZграниц» состоялся в Мариинском округе

Праздник творчества, состоявшийся в районном Доме культуры деревни Пристань 2-я, объединил яркие выступления вокалистов, танцоров и циркачей. Зрители с восторгом наблюдали за калейдоскопом номеров, каждый из которых был продуман до мелочей и исполнен с душой.

На конкурс было подано 50 заявок, а это более 200 участников. По итогам отборочного этапа открытого конкурса народных талантов «БеZграниц» лучшие номера будут отобраны для участия в гала-концерте, который состоится 28 марта в культурно-досуговом центре «Юбилейный» города Мариинска.

Учредителем конкурса выступило управление культуры администрации Мариинского муниципального округа, организатором – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр».

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)