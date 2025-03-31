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Отчетный концерт «Творческая весна» состоялся в деревне Тяжино-Вершинка

В сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности зрители и участники художественной самодеятельности соприкоснулись с удивительным миром искусства.
В фойе ДК были оформлены выставки работ участников коллективов декоративно-прикладного творчества «Мастерская Кузи» и «Веселая спица». Здесь же действовала выставка картин местной жительницы Марии Ивановны Мастеровой. Дети могли посетить мастер-класс «Пластилинография».
Для зрителей работники культуры организовали экскурсию в музейную комнату, где односельчане и гости познакомились с предметами русской старины.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/03/2025
Культура
Тяжин
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