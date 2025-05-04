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Отчетный концерт «Весенняя капель» состоялся в деревне Старый Урюп Тяжинского округа

На сцене сельского Дома культуры выступили участницы вокального ансамбля «Раздолье», который в этом году отмечает 40-летний юбилей. В концертной программе приняли участие театральный коллектив «Родник» Дома культуры и театральный коллектив «Лицедей» Староурюпской основной школы, танцевальный коллектив «Ритм», вокальная группа «Непоседы».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/05/2025
Культура
Тяжин

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