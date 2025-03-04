Отделение СФР по Кемеровской области компенсирует работодателям расходы на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью

Работодатели Кузбасса могут получить субсидию на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. Порядок предоставления субсидий утвержден в конце 2024 года.

Субсидия предоставляется на оснащение рабочих мест для инвалидов первой и второй групп, а также для ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер выплат составляет до 200 тыс. рублей на одно рабочее место.

Если организация создает с нуля или дорабатывает рабочее место для инвалида, она получает поддержку государства в виде возмещения части расходов. Среди расходов может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, средств для создания благоприятных условий для работы инвалида по профилю основного заболевания. Компенсируются также расходы на монтаж и установку. Рабочее место может быть обустроено и на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре.

Места оснащают индивидуально под конкретного человека. Однако адаптировать условия можно и сразу для группы работников с однотипными нарушениями функций организма. При этом учитывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Во внимание также принимают характер труда инвалида и его трудовые функции.

В числе основных требований для получения средств работодателем – обеспечение закрепляемости трудоустроенных инвалидов первой и второй группы, ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, на созданных рабочих местах не менее 9 месяцев из 12. Это должно быть зафиксировано трудовым договором и действиями работодателя по закреплению места за работником на указанное время. Трудовой договор с инвалидом должен быть заключен на срок не менее 6 месяцев, на условиях полного рабочего дня с учетом продолжительности, установленной для данной категории работников, оплата труда инвалида должна быть не менее МРОТ.

Заявление о предоставлении субсидии работодатель направляет в службу занятости населения в течение 3 месяцев с момента подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению нужно приложить копии документов, которые подтверждают прием на работу инвалидов после 1 января 2025 года, покупку оборудования для оснащения рабочего места инвалида, акты выполненных работ.

Служба занятости в течение 15 рабочих дней проверяет принятые заявления и сведения по каждому трудоустроенному инвалиду. Специальная комиссия в течение 5 дней со дня приема заявления сверяет копии финансовых документов и копии документов, подтверждающих затраты на оборудование рабочих мест. При необходимости комиссия может посетить работодателя, чтобы проверить наличие оснащенного рабочего места, а также соответствие приобретенного оборудования фактически установленному.

В случае соблюдения всех условий и требований, предусмотренных порядком предоставления субсидии, центр занятости согласовывает заявление и передает его в региональное отделение СФР. При отсутствии замечаний Отделение фонда включает работодателя в реестр на выделение компенсации и за 10 рабочих дней переводит средства.

Возмещение расходов на создание и оборудование мест для людей с инвалидностью реализуется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который является частью национального проекта «Кадры». Утвержденный в декабре 2024 года порядок предоставления субсидий разработан, чтобы повысить заинтересованность работодателей в трудоустройстве людей, имеющих ограничения по здоровью.

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