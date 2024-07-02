Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу открыло девятый в регионе Центр общения старшего поколения

В городе Тайга при клиентской службе Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу открылся новый Центр общения старшего поколения. Это уже девятый такой Центр в регионе.

В торжественной церемонии открытия приняли участие управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук, заместитель главы Тайгинского городского округа по экономике Алеся Мусихина, председатель Тайгинского городского совета ветеранов Ольга Банокина, представители ветеранских организаций, пенсионеры.

Первые гости Центра посмотрели выступление народного коллектива «Играй, гармонь!» Тайгинского дворца культуры и ознакомились с выставкой изделий ручной работы Людмилы Колесниковой.

«Мы рады, что проект по развитию Центров общения старшего поколения поддерживают наши партнеры: администрации муниципальных образований, учреждения соцзащиты, культуры, образования, медицинские и финансовые организации, общественные объединения. Только в этом году в Центрах прошло уже более 130 занятий и встреч, которые посетили более 2000 человек «серебряного» возраста. Здесь каждый может найти себе занятие по душе», – сказала на открытии управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Вовлечь в свою орбиту неравнодушных жителей пожелала Центру замглавы Тайгинского городского округа Алеся Мусихина. Она оценила большой потенциал нового места общения, где будет можно и получить официальную информацию от финансовых, правоохранительных структур, и заняться творчеством, а также просто пообщаться.

Пенсионеры отметили, что новый Центр будет очень востребован. Гости ответили на вопросы анкеты и приняли участие в конкурсе на его название, итоги конкурса подведут в августе.

В планах Центра общения старшего поколения – образовательные и культурные мероприятия, занятия по информационной безопасности, онлайн-лекции о здоровье, здесь можно будет ознакомиться с новшествами пенсионного законодательства и посетить мастер-классы, творческие вечера, встречи с интересными людьми. Центр ждет всех, кто хочет жить активно, открывать для себя что-то новое и самореализовываться.

Адрес Центра общения старшего поколения: город Тайга, улица 40 лет Октября, дом 36/1.

Подробнее с работой Центров можно ознакомиться на региональной странице сайта СФР https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/ в разделе «Центры общения для людей старшего поколения».

Фото: ОСФР