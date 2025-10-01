Отделение СФР по Кемеровской области назначает пенсии более 68 тысячам жителей региона старше 80 лет

В преддверии Дня пожилого человека Отделение Социального фонда России по Кемеровской области рассказывает о пенсионном обеспечении и ключевых направлениях поддержки старшего поколения в регионе.

В настоящее время в Кузбассе 770 398 получателей пенсии, из них более 68 тысяч - люди в возрасте от 80 лет и старше.

Важной мерой поддержки для самых старших кузбассовцев является ежемесячная доплата к пенсии по уходу. В текущем году процедура ее назначения была существенно упрощена. Теперь выплата устанавливается в беззаявительном порядке как надбавка к пенсии самого гражданина, достигшего 80 лет. Вместе с пенсией она подлежит ежегодной индексации.

Ранее для оформления выплаты требовалось заявление от человека, осуществляющего уход, и согласие пенсионера на осуществление ухода за ним. Сейчас наличие ухаживающего лица не является обязательным условием. Это дает пенсионеру большую самостоятельность и свободу распоряжаться средствами по своему усмотрению.

Помимо финансовой поддержки, СФР уделяет особое внимание активному долголетию и социальному благополучию пенсионеров. Для этого при клиентских службах Отделения Соцфонда по Кузбассу в городах и районах области создаются центры общения старшего поколения. За три года в регионе открыты уже 20 таких площадок.

Здесь активные пенсионеры не только общаются, отмечают праздники и посещают мастер-классы, но и получают важные знания на специализированных вебинарах. Эксперты рассказывают о здоровом образе жизни, изменениях в пенсионном и социальном законодательстве, основах финансовой грамотности, а также о способах защиты от кибермошенников. За время работы центров общения 1575 кузбассовцев приняли участие в более 21,5 тыс. мероприятий.

«Социальная миссия наших центров общения – организовать досуг людей «серебряного» возраста, создать атмосферу заботы и внимания, поддержать ритм жизни и интерес к ней, открыть дополнительные возможности для самореализации. От всей души поздравляю наших активистов и всех кузбассовцев с Днем старшего поколения! Этот светлый и добрый праздник – прекрасная возможность еще раз выразить вам наше глубокое уважение, признательность и искреннюю благодарность за ваш жизненный опыт, мудрость и стойкость», - сказала управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР