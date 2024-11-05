Отделение СФР по Кемеровской области открыло Центр общения старшего поколения в поселке Яшкино

На базе клиентской службы Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу в поселке Яшкино открылся Центр общения старшего поколения. Он стал уже тринадцатым, открытым на территории Кузбасса.

В мероприятии приняли участие управляющий Отделением Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук, врио главы Яшкинского муниципального округа Вячеслав Коротков, представители ветеранских организаций и пенсионеры округа. Для первых гостей нового Центра общения выступили артисты хора ветеранов «Народные напевы», а ветераны округа прочитали душевные стихи.

«Мы надеемся, что новый Центр будет также востребован, как и аналогичные в других районах. С начала года в них прошли уже 370 мероприятий, которые посетили больше 5000 человек. Представители серебряного возраста с удовольствием участвуют в вебинарах, узнают много нового о здоровом образе жизни, о том, как противостоять мошенникам, о новшествах в пенсионной системе. Кроме того, активисты наших Центров ходят на экскурсии, вместе готовят, собирают посылки и плетут маскировочные сети для бойцов СВО, занимаются физкультурой, отмечают праздники, встречаются с интересными людьми. Мы хотим привлечь к деятельности активных граждан и с их помощью сделать работу нового Центра общения интереснее и полезнее», — отметила Людмила Бабичук.

Центр общения старшего поколения будет работать в партнерстве с администрацией Яшкинского муниципального округа, учреждениями культуры и спорта, общественными объединениями и медицинскими организациями.

В Центре есть мини-библиотека, зал для проведения мероприятий и место для чаепития. В ближайшее время на новой площадке состоятся лекции о здоровье, пенсионной и финансовой грамотности, пройдут встречи, посвященные Дню матери и новогодним праздникам. Каждый будний день двери Центра общения старшего поколения открыты для всех желающих.

Ждем вас по адресу: пгт Яшкино, улица Суворова, 17/2

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Фото: ОСФР