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Отделение СФР по Кемеровской области открыло новый Центр общения старшего поколения в Новоильинском районе Новокузнецка

В Новоильинском районе Новокузнецка прошло торжественное открытие Центра общения старшего поколения. В мероприятии приняли участие заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров, представители администрации Новоильинского района, члены ветеранских организаций и общественных организаций. Первых гостей Центра с творческими номерами встречали участники местной школы искусств.

«Работа Центров общения старшего поколения востребована, их с удовольствием посещают пенсионеры и в городах, и в районах. Здесь можно найти себе новых друзей, новые интересы. В новом Центре будут проходить тематические встречи, мастер-классы, выставки, просмотры фильмов, занятия по повышению цифровой и финансовой грамотности», – отметил Тарас Башкиров.

Сегодня в Кузбассе работают уже восемь Центров общения старшего поколения, где каждый может найти себе занятие по душе. В них созданы все условия для проведения различных мероприятий. Здесь есть компьютеры с интернетом, просторные залы, мини-библиотеки, настольные игры.

Центр в Новоильинском районе Новокузнецка ждет гостей по адресу: улица Рокоссовского, 12. Ознакомиться с программой мероприятий можно, перейдя по ссылке: https://sfr.gov.ru/files/branches/kuzbass/Plan_meropriyatiy_TSOSP_Novoilinskiy_rayon.pdf

 

 

Фото: ОСФР

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22/05/2024
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