Отделение СФР по Кемеровской области проактивно оформило СНИЛС 5000 новорожденным с начала 2025 года

Проактивное оформление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для ребенка, не требующее подачи заявления от родителей, введено в 2020 году. За это время Отделение Соцфонда по Кемеровской области открыло более 100 тысяч лицевых счетов малышам.

СНИЛС присваивается сразу после регистрации рождения ребенка и остается неизменным на протяжении всей жизни. Информация об открытом счете появляется в личном кабинете мамы на портале госуслуг сразу после поступления сведений из органов ЗАГС в региональное Отделение СФР.

Если родители не зарегистрированы на портале госуслуг, номер лицевого счета ребенка можно получить, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении. Страховой номер будет предоставлен в день обращения.

Для семей, усыновивших детей, сохраняется заявительный порядок оформления. Им необходимо лично обратиться в МФЦ или клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда.

«СНИЛС необходим для получения материнского капитала, социальных выплат, полиса ОМС, бесплатных лекарств для малыша, при поступлении в детский сад и направления на санаторно-курортное лечение. Также с его помощью государственные структуры самостоятельно запрашивают необходимые документы для оказания различных государственных услуг и предоставления социальных льгот», - рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Напомним, что СНИЛС в виде ламинированной карточки зеленого цвета больше не выдается. СФР оформляет его в электронном формате, при этом ранее выданные страховые свидетельства по-прежнему действуют.

Если у вас остались вопросы, можете обратиться к специалистам контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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Фото: ОСФР