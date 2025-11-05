Отделение СФР по Кузбассу направило специальную социальную выплату 12,5 тысячи медработникам региона с начала 2025 года
Отделение Социального фонда России по Кемеровской области назначило ежемесячную социальную выплату 12 581 сотруднику 60 медицинских организаций Кузбасса. Общий объем перечисленных средств составил 1 671,49 млн. рублей.
Кто получает выплаты
Мера поддержки распространяется на медицинский персонал первичного звена:
- врачи и средний медицинский персонал районных и участковых больниц;
- сотрудники поликлиник;
- работники станций и отделений скорой медицинской помощи.
Как работает система выплат
Выплата назначается в беззаявительном порядке на основании данных, которые медицинские организации ежемесячно передают в региональное Отделение СФР. Медработникам не нужно самостоятельно обращаться в Соцфонд или подавать заявления.
Размеры и особенности выплат
Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от:
- категории медицинского работника;
- вида медицинской организации;
- численности населения населенного пункта.
Важные особенности выплаты
- Не облагается НДФЛ;
- Не учитывается при расчете среднего заработка для отпусков;
- Не учитывается при исчислении пособия по временной нетрудоспособности;
- Не подлежит удержанию по исполнительным листам.
«Выплата положена только сотрудникам медицинских организаций, входящих в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвующих в программах обязательного медицинского страхования. Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней с момента получения реестра от медицинской организации на банковский счет или карту «Мир» получателя», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.
Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
