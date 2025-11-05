Отделение СФР по Кузбассу направило специальную социальную выплату 12,5 тысячи медработникам региона с начала 2025 года

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области назначило ежемесячную социальную выплату 12 581 сотруднику 60 медицинских организаций Кузбасса. Общий объем перечисленных средств составил 1 671,49 млн. рублей.

Кто получает выплаты

Мера поддержки распространяется на медицинский персонал первичного звена:

- врачи и средний медицинский персонал районных и участковых больниц;

- сотрудники поликлиник;

- работники станций и отделений скорой медицинской помощи.

Как работает система выплат

Выплата назначается в беззаявительном порядке на основании данных, которые медицинские организации ежемесячно передают в региональное Отделение СФР. Медработникам не нужно самостоятельно обращаться в Соцфонд или подавать заявления.

Размеры и особенности выплат

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от:

- категории медицинского работника;

- вида медицинской организации;

- численности населения населенного пункта.

Важные особенности выплаты

- Не облагается НДФЛ;

- Не учитывается при расчете среднего заработка для отпусков;

- Не учитывается при исчислении пособия по временной нетрудоспособности;

- Не подлежит удержанию по исполнительным листам.

«Выплата положена только сотрудникам медицинских организаций, входящих в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвующих в программах обязательного медицинского страхования. Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней с момента получения реестра от медицинской организации на банковский счет или карту «Мир» получателя», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР