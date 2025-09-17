Отделение СФР по Кузбассу выплачивает работодателям региона компенсации за трудоустройство участников СВО и членов их семей

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области напоминает работодателям региона о возможности участия в программе субсидирования найма. Программа позволяет получить значительную финансовую компенсацию за трудоустройство сотрудников, относящихся к приоритетным категориям граждан.

Работодатели получают возмещение части расходов на зарплаты сотрудников из числа ветеранов СВО, членов семей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы, одиноких и многодетных родителей, усыновителей, опекунов несовершеннолетних детей.

Для кузбасских работодателей размер субсидии составит 3 МРОТ или 67 320 рублей (с учетом страховых взносов и районного коэффициента).

Увеличенный размер субсидии - 6 МРОТ или 134 640 рублей (с учетом страховых взносов и районного коэффициента) при трудоустройстве сотрудника с инвалидностью к кузбасскому работодателю, который является лицом с инвалидностью.

Для получения компенсации работодателю необходимо:

- Разместить информацию о подходящей под субсидию вакансии на портале «Работа в России».

- Трудоустроить подобранного кандидата.

- Направить заявление и необходимый пакет документов в Отделение СФР по Кемеровской области.

Работодатель вправе обратиться за выплатами в региональное Отделение СФР через месяц после заключения трудового договора через личный кабинет страхователя на сайте СФР. Средства выплачиваются частями на протяжении полугода.

«Программа субсидирования найма — это важный инструмент поддержки как бизнеса, так и граждан, нуждающихся в социальной защите и помощи в трудоустройстве. Она выгодна всем: работодатель снижает затраты на подбор и адаптацию персонала, а люди получают стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне», – отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Остались вопросы? Их можно задать специалистам СФР по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР