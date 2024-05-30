Отделение Социального фонда по Кузбассу информирует: с 1 июня изменяется порядок учета алиментов при назначении единого пособия

Единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин – одна из самых востребованных мер поддержки семей в Кузбассе. Родители более 174 тысяч детей в регионе являются получателями этого пособия.

На единое пособие имеют право граждане РФ, проживающие на территории России. Среднедушевой доход семьи должен быть менее прожиточного минимума на душу населения в регионе (14062 рубля в Кузбассе). При назначении единого пособия региональное Отделение СФР проводит комплексную оценку доходов и имущества семьи, учитывается занятость родителей.

В конце 2023 года были скорректированы основания для назначения пособия. Например, уже вступили в силу изменения для самозанятых: их годовой доход теперь должен быть больше двух минимальных размеров оплаты труда (2 МРОТ = 38484 рубля). Не учитываются теперь и доходы в виде процентов по номинальным счетам в банках, которые открыты на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством.

С 1 июня 2024 года изменения коснутся и учета алиментов при назначении пособия. Если при разводе алименты установил суд, то они будут учитываться в объеме фактически поступивших средств. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то ОСФР получит данные без запросов сведений у заявителя в рамках межведомственного взаимодействия.

«Если между родителями есть соглашение о выплате алиментов (устное или нотариально заверенное), то в расчет среднедушевого дохода примут сумму, которая указана в заявлении или соглашении. Но она должна быть не меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий: 1/4 минимального размета оплаты труда на одного ребенка в месяц (то есть 4810,5 рубля), 1/3 МРОТ на двоих (6414 рублей) и 1/2 МРОТ на трех и более детей (9621 рубль)», — пояснила управляющий ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Подать заявление на пособие можно через портал госуслуг. Кроме того, жители Кемеровской области могут обратиться в клиентскую службу ОСФР или МФЦ. Большинство сведений Отделение фонда получит в рамках межведомственного взаимодействия.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам регионального контакт-центра ОСФР: 8-800-200-10-02.

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