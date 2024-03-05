Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу открыло пятый в регионе Центр общения старшего поколения

В мероприятии приняли участие управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук, начальник комитета социальной защиты населения Беловского городского округа Светлана Гусарова, руководители учреждений-партнеров, представители ветеранских организаций и движения «Серебряные волонтеры», ветераны ОСФР. Праздничную программу для первых гостей Центра представил ансамбль народной песни «Сибирушка».

Центры общения старшего поколения (их в России уже 300) призваны открыть новые возможности для досуга и самореализации пожилых людей. В них представители старшего поколения учатся компьютерной и финансовой грамотности, встречаются с творческими людьми, посещают экскурсии, слушают лекции о здоровом образе жизни, организовывают праздники, делятся умениями и приобретают новые увлечения.

«В стенах наших клиентских служб мы открываем уже пятый в области Центр общения старшего поколения. Существующие Центры показали свою востребованность: всё больше пенсионеров приходят, чтобы найти новых друзей, чтобы вести активную жизнь, раскрыть свои таланты, приобщиться к увлечениям других, поделиться опытом. Мы будем делать всё, чтобы в Центре общения старшего поколения в Белове было комфортно и интересно. Будем проводить различные познавательные встречи, уроки финансовой грамотности. От наших посетителей мы очень ждем идей, которые используем в совместной работе. Мы надеемся, что эти люди станут нашей опорой, нашим «моторчиком» и помогут вместе развивать наш Центр», – рассказала Людмила Бабичук.

Светлана Гусарова подчеркнула, что с Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу у муниципалитета долгие партнерские отношения, а появившийся Центр общения старшего поколения станет еще одной точкой притяжения активных горожан. Специалисты, отметила она, готовы участвовать в событиях центра, давать посетителям консультации и оказывать помощь.

За чашкой чая сотрудники регионального ОСФР вместе с активом Центра, представителями ветеранских организаций обсудили идеи будущих мероприятий.

Центр общения старшего поколения расположен по адресу: г. Белово, ул. Волошиной, д. 10.

Фото: ОСФР